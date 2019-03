Encuestas a favor de AMLO estarían pagadas, dice diputado del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable el desempeño de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros cien días como Presidente, manifestó Alejandro Serrano Almanza, diputado local por el Partido Acción Nacional.

“Le ha faltado muchísimo, las estrategias han fallado y no tiene una manera de conducir al país”, enumeró.

En entrevista, Serrano Almanza abundó en determinaciones como el recorte presupuesta a las estancias infantiles y los refugios a mujeres violentadas. “El ejecutivo está siendo muy autoritario”, reiteró.

Pese a que todas las encuestas le dan una aprobación mayoritaria al Presidente, el diputado panista no descartó que estas pudieran haber sido sobornadas desde gobierno.

“Muchas veces las encuestas pueden están manipuladas por quien las está pagando y no descartamos que él las está pagando”, afirmó Serrano.

– ¿Le pondrías una calificación al Presidente?

– Le pondría un 7. Lo calificaría mal.