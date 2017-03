Encuentran muerto al exbasquetbolista profesional de Aguascalientes, Norberto Mena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El exjugador y entrenador de las Panteras de Aguascalientes, Norberto Mena Martínez de 57 años de edad, quien falleció la tarde de este domingo en su domicilio ubicado en la calle Salvador Novo 101 en Santa Anita, por causas que hasta el momento no se han podido esclarecer.

La Fiscalía estatal inició una investigación para determinar las causas de la muerte debido a que fue encontrado en el piso de su habitación, a un costado de la cama y con una gran cantidad de sangre en el rostro.

Existen algunos antecedentes que ya son analizados por la misma autoridad. El paciente era diabético y también alcohólico crónico. No se descarta una posible caída de su propia altura

El ex basquetbolista profesional, vivía solo con su madre, quien fue la encargada de hacer el hallazgo y reportar tanto a las autoridades como al resto de los integrantes de la familia para que acudieran a apoyarla.

Una vez que los paramédicos municipales confirmaron que ya no presentaba signos de vida, dieron vista a las autoridades ministeriales para que llevaran a cabo la investigación.