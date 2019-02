Encuentran cocaína con valor millonario adentro de piñas

Debate

Estados Unidos.- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el viernes que la cocaína valorada en más de $ 19 millones dólares fue incautada de un envío de piñas luego de que el cargamento intentara entrar al país.

El cargamento de fruta vino de Colombia y llegó al puerto marítimo de Savannah en Georgia en noviembre; fue interceptado por los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de CBP y se sometió a un examen, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

Según los funcionarios, se ocultaron 450 paquetes que pesaban más de 500 kilos.”Una prueba de campo posterior confirmó que los paquetes contenían cocaína”, dijo CBP.

