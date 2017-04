Enamorado hasta los huesos de JLo

Televisa Espectáculos

Jennifer Lopez y su novio Alex Rodriguez han dado mucho de qué hablar, ya que su romance secreto se ha vuelto polémico y mediático. Ahora, el ex beisbolista decidió dar la cara y en un programa de televisión habló sobre su relación sentimental con la “Diva del Bronx”, confirmando que sí están juntos.

Durante su participación en The View, el comentarista aceptó que sí es novio de la ex esposa de Marc Anthony y que está muy enamorado de ella. “Nos lo pasamos muy bien, ella es una chica asombrosa, increíble, y una de las personas más inteligentes que he conocido y también una madre increíble”, precisó el ex deportista.

Y es que desde hace unas semanas, se les ha visto en varios lados juntos y sobre todo muy cariñosos, aunque ellos no lo habían confirmado fuentes cercanas a Jennifer Lopez precisaron que ya llevaban algunos meses viéndose y que era tanto el amor que se profesaban que ya estaban hablando de boda.

“El romance de Jennifer y Alex es un jonrón total, así que ya casi podemos esperar las campanas de boda”, aseguró el informante a Hollywood Life. La pareja se conoció hace cerca de 12 años, cuando la artista asistió con el padre de sus hijos a un partido entre los Mets y los Yankees de Nueva York, equipo al que pertenecía Alex Rodriguez.