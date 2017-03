En una semana vuelve a caer “el Huevo”

Redacción

Aguascalientes.- Elementos de la Policía Municipal del destacamento Terán Norte lograron la detención número 118 en contra de Hugo Luján Ramírez alias “El Huevo” quien fue sorprendido intentando abrir la cortina metálica de un local comercial.

Debido a que solo quedó en intento, en esta ocasión los uniformados ya no se gastaron la gasolina en trasladarlo ante el Ministerio Público y le impusieron un arresto de 36 horas por una falta administrativa.

Durante la madrugada, “El Huevo” vio frustrado su cortinazo cuando al pasar la patrulla por el lugar, decidió darse a la fuga y momentáneamente lo consiguió, pero los uniformados sabían que regresaría y así sucedió.

Apenas el pasado jueves “El Huevo” había sido detenido al encontrarle entre sus pertenencias varios de los objetos que fueron robados por segundo día consecutivo en un taller de carpintería.

En su declaración reconoció que solo lo llevan a la Ministerial y ahí hacen todo su “proceso” (así le llamó él) y después de 48 horas lo dejan salir. No mintió!

En esta ocasión “El Huevo” fue detenido en el cruce de las calles Felipe Ruiz de Chávez y Siglo XXI en Cumbres III cuando intentaba abrir una cortina metálica de un local comercial.

Gracias a que en ese momento iba pasando por el lugar la patrulla, el delincuente no alcanzó a provocar daño en la estructura y por ello quedó detenido solo por una falta administrativa que implica 36 horas de arresto.