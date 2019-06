En su momento comparecerá Felipe Muñoz Vázquez por tortura

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cuando le llegue la hora dentro de las investigaciones que existen tendrá necesariamente que comparecer el ex Procurador de Justicia del Estado Felipe Muñoz Vázquez, para que responda por las denuncias en su contra por tortura, adelantó el Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega.

Al momento suman 9 las denuncias de presuntas víctimas de tortura durante la administración estatal pasada, así como hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha formalizado denuncia por las recomendaciones que en su momento girara.

De igual forma, informó que ya se reunió con personal de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien se encuentra en Aguascalientes, quienes mencionaron que estarán acudiendo de manera constante al estado para llevar una vigilancia periódica y saber de los avances de las investigaciones por estos casos de tortura.

“No hubo un acuerdo como tal, pero si nos dieron algunas recomendaciones al decirnos que en otros estados han pasado algunos casos y se hizo así; digamos que nos dieron algunos tips para el cumplimiento de las recomendaciones, además que pidieron revisar todo el edificio de la Comisaría de la Policía Ministerial, lo cual se hizo, no encontrado nada irregular”.