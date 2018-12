En niveles del 4% la deserción en secundarias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La deserción en secundarias de Aguascalientes se encuentra en niveles del 4%, mientras en primaria baja al 2%, reveló el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Pérezchica.

Los porcentajes son bajos comparados a otras entidades, sin embargo no dejan de ser preocupantes, aspirando a alcanzar el 100% de asistencia.

Entre los factores para una deserción están la falta de interés, el apoyo de los padres, la parte económica e incluso lo emocional, debido a que un niño con estos problemas puede verse afectado en el aprendizaje lo cual lo hace candidato al retiro de la escuela.

Asegura que la falta de espacios no es una causal, pues se cuenta con la suficiente infraestructura para albergar a todos los menores del estado en educación básica, donde hay el compromiso de que ningún niño se quede si espacio.

Cada ciclo escolar se trabaja para ofertar más espacios tanto en municipios del interior como en la capital, principalmente en las zonas de mayor demanda como en estos momentos es el oriente que mantiene un crecimiento acelerado y por lo mismo cada año se requieren de más escuelas en nuevos fraccionamientos que se están poblando.

Incluso existen casos donde ya se tiene cobertura al 100% de nivel básico, por lo que ahora la estrategia es darle continuidad al proyecto educativo y crear preparatorias e incluso universidades, esto para que no exista pretexto de no continuar con los estudios por falta de planteles cercanos a su zona habitacional.