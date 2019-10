En Necaxa trabajamos a diario para mejorar: Chávez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ricardo Chávez, lateral derecho de Necaxa, habló con los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club tras el entrenamiento y dio sus impresiones sobre el momento actual que viven los Rayos.

El joven lateral de los Rayos aseveró que aunque no se quedaron conformes con el resultado frente a Juárez, lo rescatable fue seguir sumando. “Creo que perdimos muchos balones fáciles, hubo faltas de concentración, perdimos oportunidades por el toque final y la falta de precisión, nos faltó contundencia. Lo importante es que se mantuvo el cero y se sumó, no nos cae bien, pero es un resultado que nos sigue dando para seguir avanzando”.

Sobre el conjunto de Monarcas que enfrentarán este viernes, el jugador dijo losiguiente. “Es un equipo que ataca muy bien, con buenos jugadores, hay que prepararnos como lo hacemos todas las semanas, nunca menospreciamos al rival, sabemos que cada partido es una final y hemos demostrado que las rachas están para romperse, vamos con esa mentalidad el viernes”.

Ricardo también comentó que les hubiera gustado sacar más puntos de la jornada doble, pero ya quedó atrás y ahora el enfoque está en mejorar de cara a la recta final del torneo. “Hubiéramos querido sacar los 9 puntos, eso hubiera sido lo ideal, pero todos lo que queremos es seguir sumando, queremos seguir trabajando para mejorar, para corregir errores”.

Con respecto a la fecha FIFA que viene tras esta jornada, Chávez mencionó que le vendrá bien al equipo siempre y cuando saquen un buen resultado. “Nos viene bien, sacando un buen resultado podemos trabajar sobre los aspectos que tenemos que mejorar, con una intensidad mayor en una semana donde no hay encuentro. Lo ideal es sacar la victoria y seguir sumando para no depender de nadie”.

Para concluir, el camiseta 22 de Necaxa reveló que ni él se esperaba tener el torneo que ha tenido. “Nadie se lo imaginaba, ni yo, creo que ha sido el trabajo, ocasiones que me han tocado, la confianza que me ha dado el técnico, yo sé que hay mucho que mejorar, pero las ganas con las que enfrento día a día, los partidos, es algo que me ha caracterizado, siempre doy el cien por ciento”.