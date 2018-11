En Necaxa se siguen lamentando del juego corra Atlas

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Luis Ernesto Pérez, canterano de los Rayos del Necaxa, atendió a los medios de comunicación que asistieron a las instalaciones de Casa Club para conocer las impresiones del dorsal 6 del equipo de Aguascalientes.

‘Lucho’ comentó que los errores puntuales les han costado caro a lo largo del torneo y rescató la obtención de un punto aunque ese no era el objetivo. “Creo que son errores que tenemos en general y muy puntuales, en eso es en lo que nos hemos equivocado y no hemos logrado sacar los resultados, pero es trabajo en equipo y al final estamos unos para respaldar a otros, el empate no es el resultado que esperábamos, no es lo que queríamos pero lo importante es que sumamos”.

Pérez también destacó que los Rayos son un grupo unido y que se apoya sin importar quienes jueguen. “Todos estamos tranquilos y trabajando para el bien del equipo, es importante estar y respaldar a los compañeros, algunas veces les toca a unos, otras veces a otros, lo importante es que estemos apoyando al equipo porque somos un grupo y estamos unidos, si nos toca jugar o si no nos toca jugar”.

Por último, el mediocampista de Necaxa dijo lo siguiente con respecto al haberse hecho presente en el marcador. “Me tocó a mí, como siempre lo menciono, hubiera preferido cambiar el gol por una victoria porque necesitábamos más ahorita los tres puntos, pero bueno, al final sumamos un punto y vamos a retomar un buen camino”.