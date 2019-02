“En MuniAgs deben dejarse de grillas y enfocarse en los servicios”: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El regidor capitalino por el PRI Miguel Romo Reynoso convocó a que el cumplimiento de responsabilidades del municipio capital se mantenga ajeno al proceso interno del Partido Acción Nacional, que actualmente gobierna el Ayuntamiento.

Lo anterior, tras la baja de Enrique Barba, quien renunció de manera inopinada a la dirección de Limpia del Ayuntamiento, por supuestas diferencias políticas en cuanto al futuro de la candidatura del blanquiazul.

“Como regidor de oposición invitar a todos los compañeros, a los que tienen la responsabilidad y a la alcaldesa (Teresa Jiménez) a dejar de lado los temas políticos, las grillas y enfocarnos en la obligación constitucional del municipio que es prestar los servicios públicos”, apuntó el también presidente de la comisión de Ecología del Cabildo de Aguascalientes.

Romo Reynoso subrayó que la salida del director de Limpia – que al cierre de redacción continuaba sin relevo- no debe ser justificación para no cumplir con la recolección de basura en las calles.

“No debería de suceder nada por ahora si está o no está el director del área, pues las administraciones deben ir más allá de las personas. A fin de cuentas debemos de enfocarnos a la ciudadanía y cómo les afecta, hacer a un lado el tema político. Es un tema de hacer un gobierno responsable”, abundó.

El regidor tricolor consideró que la brevedad sí deberá de nombrarse un nuevo responsable de la dependencia.

“A la larga, los planes de las áreas tienen que tener un titular para ver esas directrices. Pero en el tiempo inmediato no debe de fallar, pues si falla de un día a otro demostraría que no había planeación”, reconoció.

Enrique Barba renunció a inicios de semana al cargo, en medio de versiones de que apoyaba a Julio César Medina, rival directo de Teresa Jiménez en el proceso interno del PAN por la alcaldía de la capital y que se definirá el próximo 10 de marzo.