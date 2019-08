En manos del Poder Judicial de Aguascalientes 952 juicios intestamentarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A falta de testamento y por conflictos entre las familias por el reparto de bienes, en estos momentos el Poder Judicial del Estado mediante el Juzgado de Juicios Sucesorios, ha recibido de enero a julio del presente año 952 juicios intestamentarios.

La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinoza Castorena, subrayó que llama la atención que en los municipios del interior sea mayormente elevado el número de juicios intestamentarios, donde de los 952 que se tienen en el año, tan solo de los ayuntamientos del interior hay 713.

“Es una cuestión cultural más que económica, aunque si es muy elevada la cifra; como les referí en los municipios en los Partidos Judiciales tenemos 713 juicios Sucesorios intestamentarios”.

Por otra parte, se tienen 165 juicios testamentarios, que son aquellos en los que acuden las personas que ya hicieron su respectivo testamento y donde los familiares no han tenido problemas legales.

Mencionó que el no dejar un testamento puede llevar a las familias a desintegrase por los pleitos que llegan a generarse por los bienes, sumándose al llamado para exhortar a no heredar problemas.