En manos de la federación solución al tema de ‘Teachers’

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras reconocer que el futuro de los maestros de inglés es incierto, el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, adelantó que existe una ligera esperanza de dar solución al tema, siempre y cuando prosperan las gestiones para que la federación aporte el recurso, al ser un tema en manos de la propia Secretaria de Educación Pública (SEP).

El jefe del ejecutivo se refirió a que se ocupan casi 90 millones de pesos para dar solución al tema de los maestros de inglés, donde no sólo se trata de aquellos que fueron contratados irregularmente en la administración pasada, sino también de aquellos que están dentro del programa de bilingüismo, sumando casi 500.

Sin embargo, adelantó que se estará buscando impulsar más el tema del bilingüismo impulsado por su administración, que va más enfocado a que el propio maestro de aula de su clase de inglés, programa en el que se han tenido avances importantes, puesto que en una misma clase se puede dar en español e inglés y no esperar a que los alumnos reciban una clase del idioma una o dos veces por semana.

-¿Podrán entonces permanecer los maestros de inglés o no?

-Ahh (…) pues esto depende del recurso federal, ellos lo saben de qué su recurso depende del gobierno federal a través del PRONII.

Por lo pronto, habrá que esperar a que las gestiones del recurso que está encabezando el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes Raúl Silva Pérezchica prosperen, para solucionar este tema de pagos a los maestros de inglés, así como para darles continuidad.