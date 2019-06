En manos de fiscalía investigación del “levantón”

Redacción

Aguascalientes, Ags,-Enrique Morán Faz, secretario General de Gobierno del estado, informó que está en manos de la Fiscalía General del Estado las investigaciones por el “levantón” que se diera esta mañana en contra de un empresario oriundo de Chihuahua en Prolongación Zaragoza a la altura de la Escuela de la Ciudad de Aguascalientes (ECA).

Aunque no dio más detalles de esta persona privada de su libertad, de quien aceptó únicamente que es conocido como “El Chabelo”, mencionó que la fiscalía está trabajando en el esclarecimiento de los hechos.

Dicho individuo no contaba con antecedentes penales en Aguascalientes, dedicándose a la actividad comercial, aunque mencionó que en su momento en Zacatecas intentaron atentar contra el mismo.

En torno a un presunto atentado que habría sufrido un hijo de este en la entidad, aclaró que se trató de un evento a las afueras del Colegio Valladolid donde hirieron a un sobrino hace un par de años.

Insistió en que en Aguascalientes se vive con tranquilidad, aunque no se está ajeno a que personas con conflictos en otras entidades vengan a Aguascalientes y al final de cuentas aquí se susciten hechos lamentables.

“En Aguascalientes ni hay impunidad, ni cohabitamos con grupos delictivos, seguimos siendo un lugar seguro”, finalizó durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para fijar postura en torno a estos acontecimientos, haciéndose acompañar por el Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza.