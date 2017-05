En lo que va del año se tiene registrado 1 secuestro en Ags: Ponce

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, confirmó que sólo ha habido una denuncia por secuestro en Aguascalientes, durante los primeros meses del año.

Sin entrar en detalles del caso, el titular del Poder Judicial subrayó que este tipo de fechorías, al igual que los homicidios o violaciones, presentan números reducidos a comparación de otras entidades.

“De este año, si no me equivoco, sólo hay un caso de secuestro. En realidad, son mínimos los delitos de alto impacto que tenemos y esto denota que vivimos en una ciudad tranquila, donde no ha habido una incursión por parte de la delincuencia organizada”, abundó.

Ponce Sánchez mencionó que las principales demandas en tribunales se enfocan hacia faltas como el narcomenudeo y el robo; las cuales no son de alto impacto, pero también afectan a la población.

“Lo que más nos ocupa ahora son los delitos del fuero común, que es una parte sensible para la sociedad”, resaltó el magistrado del Supremo Tribunal.

Según la asociación civil Alto al Secuestro, durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, se habían cometido 15 plagios en Aguascalientes: ubicándose como el tercer estado con menor número de cifras.