En la vida, te enamorarás tres veces

Se dice que el amor verdadero sólo ocurre una vez en la vida y que dura para siempre; sin embargo, en la búsqueda podemos encontrarnos con diferentes personas que aseguramos son nuestra otra mitad, pero que después de un tiempo todo termina.

La realidad es que enamorarte, no sólo ocurre una vez sino que puede pasarte más veces aunque no de la misma manera.

En promedio, a lo largo de tu vida te enamorarás tres veces, pero de verdad sólo una, ¿cuándo ocurre cada fase?

Primer amor

Ese suele darse cuando estamos jóvenes, tal vez la secundaria, preparatoria o edades cercanas.

En esa relación todo parece un cuento de hadas y parece ser el amor que la sociedad plantea.

Tenemos la creencia de que este será único y verdadero, donde no importa si todo no es correcto, pues si ambos se esfuerzan la relación puede funcionar.

En esta etapa importa más cómo te ven los demás y no cómo te sientes en realidad. Es la clase e amor que se ve “bonito”.

Segundo amor

Es el más difícil y doloroso, pero que nos enseña importantes lecciones.

Suele doler porque está lleno de mentiras, manipulación, chantajes y en ocasiones algunos tipos de violencia.

Su principal característica es que es cíclico, es decir, la pareja termina en numerosas situaciones y siempre regresa, aunque las cosas no resulten bien. Se tiene la idea de que con el tiempo todo cambiará.

Se produce adicción por la relación, hay mucho drama y cada intento por mejorar, termina peor que el anterior.

Lo valioso de esta relación es que aprendemos quiénes somos, lo qué queremos en una relación, cómo deseamos ser tratados, a tener una buena autoestima y a no permitir que otros tengan control sobre nosotros. Al final te hace más fuerte.

Tercer amor

Es el que nunca habías imaginado y que al principio puede generarte dudas por las experiencias pasadas, pero que al final es el mejor.

En esta fase descubres que las ideas que tenías sobre el amor eran muy diferentes a lo que estás viviendo y es algo que te encanta.

Este tipo de amor llega de la nada, se da con facilidad y la conexión que sientes con tu pareja es algo inexplicable.

Al parecer, todo estaba perfectamente planeado para que tú y tu pareja se encontraran. No existen las expectativas ni ideales sobre la otra persona, además de que no hay presión por ser algo que no eres, ya que sabes que eres amado tal y como eres.

Dejas de lado las reglas para mantenerte seguro en una relación porque vives feliz y con plenitud. Ahí es cuando sabes que te has enamorado de verdad.