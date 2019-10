En investigación inicial denuncia contra “súper delegado” Aldo Ruíz

Redacción

Aguascalientes. Ags.-En etapa de investigación inicial se encuentra la denuncia presentada por Morena en contra del Superdelegado en Aguascalientes Aldo Ruíz, por la desaparición de un automóvil propiedad del partido cuando esté fungía como dirigente del mismo, refirió el Fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega.

-¿Fiscal, cómo se encuentra el status de la denuncia en contra de Aldo Ruíz?

-Bueno, el status está en etapa de investigación inicial, estamos ahorita tratando de desahogar los mecanismos alternativos que nos da el propio código penal para tratar de desahogar el conflicto de esa manera y paralelamente se están llevando a cabo las investigaciones.

-¿Es por el robo de un auto?

-Ahorita no podemos tipificarlo así, como se acaba de presentar la denuncia, si tiene que ver con un vehículo, pero aún no podemos considerar que exista robo o incluso abuso de confianza.

-¿Podría comparecer el Superdelegado?

-Puede ser que sí, no lo tenemos aún pensado ya que como le dije primero estamos agotando los mecanismos alternativos.