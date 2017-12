En Guanajuato planean vetar el Halloween

La silla Rota

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez planea firmar un decretopara prohibir que tradiciones de otros países como el Halloween, se celebren en las escuelas del estado. “Nuestras niñas y nuestros niños están dejando de lado nuestras tradiciones por asumir otras”, advirtió.

Durante un encuentro con maestros para reconocer la calidad educativa, el mandatario estatal comentó que según un estudio de la Secretaría de Educación de Guanajuato(SEG), los estudiantes ya olvidan las tradiciones mexicanas.

“Si a mí los maestros, la misma SEG haciendo un estudio, un análisis, se detecta que esto está generando que nuestras niñas y nuestros niños estén dejando de lado nuestras tradiciones por asumir otras, por supuesto que firmaría el decreto”, declaró Miguel Marquéz, a una reportera de Zona Franca.

El gobernador expuso que mientras otros países reconocen las tradiciones y cultura de México, aquí somos víctimas de costumbres consumistas.

“Soy un convencido de nuestra tradición y cultura, que son Patrimonio de la Humanidad y no es posible que estemos importando tradiciones que no son nuestras, que son puro consumismo, es pura mercadotécnica, no tienen fondo. Vemos nuestras tradiciones y todas encierran valores, unidad familiar, vemos el amor, el respeto, el cuidado a la naturaleza, respeto a nuestros antepasados”, dijo.