En estado crítico el desabasto de gasolina en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa siendo insuficiente el combustible que está enviando Pemex a Aguascalientes, por lo que la situación es ya considerada en estos momentos como crítica, sostuvo el líder de Gasolineros Unidos del Centro (Gasucen) Jesús López López.

Reveló que está siendo bastante limitado el combustible que llega a la estación de Pemex en Aguascalientes donde de 9 mil barriles que se dijo se iban a recibir este pasado martes solo llegaron alrededor de 3 mil, por lo que todo lo que se surtió entre domingo y lunes que fueron 3 millones de litros y al no llegar lo comprometido agravaron la situación.

“En estos momentos no operamos ni siquiera con lo mínimo indispensable que requiere Aguascalientes y algunas zonas aledañas que se surten aquí, por lo que la situación es ya crítica”, lamentó.

Continuó en el sentido de que ahora se espera que lleguen 6 mil barriles, más aparentemente otros 9 mil, aunque a estas alturas puso en tela de juicio la palabra de la paraestatal, que simplemente no le ha cumplido a Aguascalientes.

Reconoce que la paciencia y la prudencia de las personas se está agotada y aunque los ciudadanos se han comportado a la altura no generando conflictos como en otras partes del país con desabasto, lo cierto es que la situación ya rebasó lo límites y lo peor del caso es que no se ve una pronto solución.