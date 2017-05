En época de exámenes: más sexo

Hasta ahora, las recomendaciones para mejorar el rendimiento de su cerebro (al menos en cuestiones intelectuales o académicas) se centraban en el ejercicio (evita la pérdida de tejido cerebral con la edad y hace que sea más rápido procesando información); en la alimentación (como complemento al ejercicio), e incluso en los videojuegos (mejora la precisión y velocidad en tareas que requieren memoria). Ahora llega el sexo frecuente (para mujeres heterosexuales), según publica Archives of Sexual Behavior. Los amantes del “aquí te pillo aquí te mato” y “si te he visto no me acuerdo” están a salvo: no se encontró relación alguna con un mejor recuerdo de las caras, solo de las palabras. En realidad, los investigadores tampoco aclaran si las relaciones íntimas mejoran en sí la memoria, si tener una mejor memoria incrementa el número de actos o si hay un tercer factor que influya tanto en el sexo como en la retentiva, pero ambos conceptos se elevan en paralelo. Seguro que para muchos no es una penitencia intentarlo…

¿No es mujer ni heterosexual? Hay otra opción

A pesar de que solo constatan esta relación, los investigadores deducen que el sexo pene-vagina podría mejorar la memoria al estimular la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. El resto, puede entrenar. Según un estudio del Instituto de Psiquiatría Max Planck de Múnich, el ejercicio mnemotécnico modifica las redes del cerebro y ayuda a conseguir una memoria prodigiosa. Para llegar a esta conclusión estudiaron las redes funcionales de 23 de los mejores atletas mentales y las compararon con individuos control. Y se demostró que existía correlación entre las redes de los entrenados y las que se reorganizaron en los novatos tras seis semanas de entrenamiento mnemotécnico, mejorando la memoria hasta cuatro meses después de ejercitar la mente.