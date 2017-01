En el IDEA se realiza la Jornada Deportiva de la URSE

Comunicado

Aguascalientes.- En las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) se desarrolla la Jornada Deportiva de la URSE (Unidad Regional de Servicios Educativos) correspondiente a la Zona 10 de Telesecundarias, esto como parte del apoyo y apertura al deporte estudiantil y sus diversas expresiones.

Cada bimestre los alumnos en ambas ramas participan en un diferente deportes, el primero fue voleibol y ahora handball, para proseguir con futbol y concluir con basquetbol y finalizar con la ceremonia de clausura todo esto en las instalaciones deportivas.

Las Telesecundarias que participan en la Jornadas deportivas son la No. 19 “Enrique Rebsamen” de Trojes de Alonso, la No. 45 “Enrique Olivares Santana” de Norias de Ojo Caliente, la No. 33 “Valentín Gómez Farías” de Jaltomate, la No. 184 “Martha Bernal Galván” de San José de la Ordeña, la No. 185 “Tres Centurias” de Cumbres III, así como la Telesecundaria No. 103 “José Guadalupe Posada “del Conejal.

Lo anterior, fue dado a conocer por el Profr. Marcelino Vázquez Ramírez, Supervisor de la Zona 10 de Telesecundarias, coordinador de esta Jornada la cual fomenta la convivencia, la unión, la competencia sana y la salud entre los alumno de telesecundaria.

Asimismo informó que el 31 de enero se llevará a cabo la competencia de handball para la rama varonil para continuar con los deportes antes mencionados.