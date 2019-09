En el caso ‘Paco’ Chávez, juez tomó una decisión precipitada y fácil: Ortega

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, consideró que el juez de Control y Oralidad Penal que decidió no vincular a proceso al ex director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, tomó una decisión precipitada y que no fue analizada a profundidad.

“Fue muy simplista al decir únicamente que había unos correos de comunicación entre el ex titular Francisco Chávez Rangel y el abogado Juan Collado para determinar que no había elementos que lo pudieran vincular, incluso en todo momento estuvo midiendo el tiempo, lo cual nos pareció precipitado”, comentó.

Asimismo, consideró que las pruebas presentadas por la defensa legal del ex funcionario estatal no fueron lo suficientemente contundentes para que el juez resolviera el auto de no vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por la contratación del despacho jurídico del reconocido abogado Juan Collado para realizar servicios profesionales de asesoría y consultoría, los cuáles nunca se habrían llevado a cabo, pero por los que sí se pagó la cantidad de 7 millones 420 mil pesos.

“Vamos a levantar el caso, me pareció mal la decisión que se tomó, fue errónea, pero tengo la confianza de que la justicia nos dará la razón en una segunda instancia y por ello es que decidimos apelar”, concluyó.