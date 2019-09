En el caso de ‘Paco’ Chávez; STJ actuó de forma objetiva e imparcial

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“El Poder Judicial siempre ha sido muy imparcial y objetivo en todas sus determinaciones”, dejó en claro la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Gabriela Espinoza Castorena, tras ser cuestionada sobre la decisión de un juez de no vincular a proceso al ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Francisco Chávez Rangel.

-¿En casos como el de Francisco Chávez donde no se le vinculó a proceso y la parte acusadora apeló, cuánto tiempo se puede tardar esto?

-Todo depende del trabajo de la sala penal, ese es el tiempo que puede tardarse la respuesta al recurso interpuesto.

Comentó que la sala penal conoce de ejecuciones en materia de adolescentes, en materia penal tradicional y de oralidad, donde en ocaciones por la carga de trabajo se retrasan algunos de los asuntos de conocimiento.

Sin embargo, la misma expresó que tiene entendido que de dos a tres meses pudiera desahogarse el asunto en comento.

Detalló que para analizar un asunto de naturaleza penal oral, los magistrados tienen que ver las audiencias, escucharlas, y entonces se vuelve un proceso que se pueda dar de la noche a la mañana por el desahogo de pruebas.

-¿A petición de la Fiscalía no se le dará prioridad al caso?

-No, ni de una parte, ni de otra.