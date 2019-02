En alerta Ags por sarampión

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes se mantiene en alerta por casos de sarampión, luego de un brote importante en Washington, Estados Unidos, por lo que se tendrá que redoblar el esfuerzo y estar atentos en las personas que vienen de ese país y que ingresan por el aeropuerto local, principalmente.

El Director del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes Sergio Velazquez García, indicó que se está trabajando con un módulo de atención en el aeropuerto Jesús Terán Perdedo para la detección temprana de cualquier signo o síntoma que pudiera alertar de alguna persona con sarampión

Informó que ya van sobre el año 13 en que no solo en Aguascalientes, sino en todo México no se presenta un solo caso de sarampión autóctono, por lo que no se puede bajar la guardia en la prevención de este padecimiento.

-¿Hay algún caso sospechoso en Aguascalientes doctor?

-Ninguno hasta ahora; no tenemos ningún presunto afortunadamente.

La principal preocupación radica en esta próxima Feria de San Marcos donde Aguascalientes recibe un número importante de visitas, muchas de ellas que vienen de Estados Unidos, por lo que se trabajará con aerolíneas para saber el lugar de procedencia de los visitantes, si tuvieron alguna conexión o si durante el viaje presentaron algún malestar.

Al concluir, el galeno aseveró que está garantizado el abasto de vacunas contra el sarampión en los centros de salud por si llegara a presentarse algún caso.