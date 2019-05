En Aguascalientes: Se manifiestan trabajadores del ISSSTE en protesta por despidos

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.-Trabajadores del ISSSTE de esta capital se manifestaron a las afueras de la delegación en avenida Las Américas, en la zona centro de esta ciudad inconformes por los despidos injustificados que han comenzado a darse comenzando por el área de Turissste.

Al menos una treintena de personal del sindicato independiente de trabajadores encabezados por Rosa María Bonilla Barrón, denunciaron que desde hace 15 días al menos 3 trabajadoras de Turissste en la entidad fueron informadas mediante un correo de oficinas centrales de la Ciudad de México, 10 minutos antes de terminar su jornada laboral que a partir de ese momento ya no contaban con su trabajo.

Continuó, indicando que el argumento de la delegación estatal fue que se trataba de una orden presidencial, por lo cual no podían hacer absolutamente nada.

“Lo que nosotros queremos es que no haya más despidos, que no ejerzan más el miedo, ya en estos momentos estamos con la incertidumbre de si en esta quincena va a haber más recortes, no se vale, queremos que se nos respete nuestro derecho laboral”, lamentó Bonilla.