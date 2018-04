En Aguascalientes presentó su “renuncia“ al PRI, pero pertenece al PANAL

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Claudia Godoy Flores, diputada suplente de la priista, Citlalli Rodríguez González, presentó este día su “renuncia“ a las filas del tricolor y a la diputación.

Sin embargo lo que llama la atención es que Godoy Flores nunca perteneció sino a Nueva Alianza, toda vez que luego de que en los pasados comicios cómo se recordará el PRI fue en coalición con Nueva Alianza, el PVEM y el PT.

En el caso del Distrito local 9 donde la priista, Citlalli Rodríguez entró como diputada plurinominal al ser la mejor perdedora ante la panista, Norma Zamora, en la fórmula le tocó como suplente, Claudia Godoy emanada del Partido Nueva Alianza.

La tarde de este miércoles acudió acompañada de un puñado de personas para hacer patente su “dimisión“ a las siglas del Revolucionario Institucional partido al que nunca perteneció además de que también anunció que dejaba ya no quería ser suplente de Rodríguez González en la 63 Legislatura local.

Citlalli Rodríguez es candidata a diputada local por el Distrito 13.

La todavía diputada presentará licencia a su cargo al parecer el próximo 30 de abril por lo que a Godoy Flores le tocaría ser diputada por lo menos del 1 de mayo al 30 de junio, es decir 4 quincenas, a menos que ganara su propietaria y decidiera ya no regresar a la curul.

Aquí el discurso de la neoaliancista sedicente priista:

Buenas tardes a todos, antes que nada les reitero mi agradecimiento y les comparto el motivo por el que fueron invitados a este lugar para notificarles algunos puntos de nuestra situación dentro de una institución política de gran envergadura y renombre como lo es el PRI.

Pero, que lastimosamente ha sido y está haciendo utilizado para fines particulares y en beneficio de ciertas cúpulas de poder, haciendo a un lado la estructura, la base y el personal operativo que ha formado los cimientos de tan importante y competitiva institución política. Todo esto por alimentar hasta saciar el hambre de poder y NO por solventar las necesidades de nuestra sociedad.

Darme cuenta de ello ha sido un golpe doloroso debido a la relación y el lazo que yo forje con la institución fue meramente para el bienestar y la mejora de la aplicación de las políticas públicas necesarias a implementar para el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las áreas más necesitadas de nuestra sociedad.

¡Por qué! porque precisamente yo vengo de ahí, de esas áreas olvidadas por los políticos de cuello blanco, políticos de abolengo, de herencia a los que no les ha costado nada y por ello no les preocupa su gente, gente como nosotros de abajo que enviaron a batalla a pelear en tierra y campo, batalla supuestamente por ideales, por convicciones, pero me doy cuenta que los ideales solo eran los de una servidora, de nuestro equipo y de la gente en tierra y no los de estos políticos de los que hago alusión, que son los que ahora mandan en esta institución y que por desgracia para el PRI son políticos que carecen de liderazgo ¡saben ser jefes pero no líderes! incumplen compromisos y faltan a su palabra, faltos de incluir y lo más importante, les falta esencia de humanidad ya lo vemos en este momento, funcionarios y políticos defendiendo lugares protegidos con toda razón “la pona” por ejemplo, pero descuidando seres humanos que en este momento su única pelea es por un derecho intrínsecamente natural como lo es la vida, gente como yo su servidora que toco puertas y anduvo en caminos intransitables con la única esperanza de reencontrarse con la salud, de tener el apoyo y conseguir la atención medica en el momento preciso porque sabemos que la salud no espera.

Recibí de esto solo el sonido del cierre de puertas, puertas de políticos con los que me comprometí y jamás falle, actitudes de estos que me llevaron a la desesperación y al razonamiento de que si no tuvieron voluntad para apoyar a uno de sus colaboradores más cercanos y fieles, que le espera a la sociedad que NO es cercana a ellos, todos sabemos la respuesta, es por ello que es mi deseo informarles y hacerles saber de mi renuncia a dicha institución política, la cual merece todos mis respetos.

Sin más por el momento les comparto que su servidora, su estructura y sus allegados seguirán buscando el bienestar y desarrollo de la sociedad de Aguascalientes, en especial todos los enfermos renales que carecemos de atención pública. Muchas gracias por todo.

Claudia Godoy Flores