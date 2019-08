En Aguascalientes operan polleros con apoyo de crimen organizado: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Bandas de traficantes de migrantes siguen operando en Aguascalientes y vinculados con la delincuencia organizada, manifestó Cuauhtémoc Cardona Campos, presidente de la comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado.

“Donde quiera hay. No se visibilizan estos grupos, pero donde quiera hay”, aseveró en entrevista.

El también diputado local por Morena abundó que debido a las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump, han proliferado las alternativas de bandas de tráfico para personas quienes cruzan la frontera sin documentos.

“Desde que se han endurecido las reglas para transitar en Estados Unidos, los migrantes se han visto en la necesidad de quién los pase”, resaltó Cardona Campos.

– ¿Pero los llamados polleros están vinculados al crimen organizado?

– Pues sí. Están vinculados.

– ¿Entonces en Aguascalientes hay grupos de crimen organizado?

– En todos lados hay, en todo el país. A lo mejor no a los niveles de Veracruz o Tamaulipas, pero no estamos exentos.

El diputado morenista citó casos de supuestos traficantes en el municipio de El Llano, al oriente de la entidad.

– ¿Porqué no los detienen?

– Es difícil detectarlos y la misma gente no los echa de cabeza, pues son quienes los van a pasar.

Cardona descartó confirmar cuánto llegan a cobrar económicamente estos grupos a los migrantes.