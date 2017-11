En Aguascalientes no se puede medir la calidad del aire: Partido Verde

En Aguascalientes no se puede medir la calidad del aire ya que de las cuatro estaciones de monitoreo que tiene la Secretaría de Medio Ambiente del Estado solo funciona una y las unidades móviles con las que cuenta la Proespa están arrumbadas al sur de la ciudad, así lo reveló el Secretario Estatal de Ecología del Partido Verde Ecologista de México, Jaime Serrano Domínguez.

Indicó que tras la salida de Julio César Medina de la Secretaría de Medio Ambiente, Alfredo Ruiz Esparza informó que la calidad del aire en el estado no es tan buena y que hacían mal las mediciones, sin embargo, él en qué parámetros o medidas se basó para dar tal declaración ya que desde hace varios meses estas estaciones de monitoreo no están emitiendo datos en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) y por tanto no se puede tener una medida.

El dirigente ecologista del PVEM, Jaime Serrano explicó que Aguascalientes cuenta con 4 estaciones de monitoreo denominadas CBETIS, Centro, Instituto Educativo y Secretaría de Medio Ambiente, “al entrar a la página del SINAICA, en la de CBTIS se informa que no se puede evaluar a la estación por falta de datos recientes, en la del Centro sí funciona pero informa que no se puede evaluar a la estación por falta de datos recientes, en la de Instituto Educativo informa que no se puede evaluar a la estación por falta de datos recientes y en la de la Secretaría de Medio Ambiente señala que los valores aquí mostrados son preliminares y no han pasado por el proceso de validación.

Comentó que es lamentable como el Encargado de Despacho de la SMAE, Alfredo Ruiz Esparza engañe a la sociedad criticando las malas acciones de gobiernos pasados en donde también él estuvo laborando –sobre todo en la Proespa 2004-2007- y ahora sale que se está trabajando en pro del medio ambiente, “como procurador Estatal de Protección al Ambiente dejó muchos pendientes sin resolver en la dependencia y ahora que está al frente de la Secretaría de Medio Ambiente comienza con el pie izquierdo”.

Jaime Serrano Domínguez, Secretario Estatal de Ecología del Partido Verde Ecologista de México añadió que se informó también que se gestionaron 750 millones de pesos para la calibración y monitoreo de estas estaciones, “de dónde informa que ya se superaron los 100 IMECAS si éstas no funcionan y si se gestionó el recurso en qué se aplicó porque actualmente no se puede medir la calidad del aire”.

Le aclaró que de acuerdo a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en materia de aire se miden los Límites Máximos Permisibles, no el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, “aquí no es la CDMX”.

Cabe destacar que la Unidad Móvil de la Proespa donde miden la calidad del aire se encuentra abandonada en un estacionamiento al sur de la ciudad por Avenida Aguascalientes, misma que a un año de este gobierno todavía tiene los logotipos del sexenio de Carlos Lozano de la Torre, “lo que habla de la importancia que tiene para esta administración el medio ambiente”.