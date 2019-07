En Aguascalientes no se han detectado sembradíos de marihuana ni narcolaboratorios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Descarta el Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Javier Sánchez Mendoza la existencia de sembradíos de marihuana en el estado, así como la operación de narcolaboratorios.

Al dar a conocer el aseguramiento de 120 kilos de mariguana esta madruga en Calvillo, el Jefe Policiaco hizo referencia en que a diario se realizan recorridos vía aérea en todo el territorio estatal, donde hasta el momento no se ha detectado ningún sembradío.

Recordó que en el pasado se encontraron algunas plantas en un domicilio de Jesús María, sin embargo no se pueden considerar como plantíos en forma.

Hizo mención a que la droga que llega a la entidad principalmente marihuana y crystal estaría proviniendo de otras entidades, entre ellas de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Sinaloa.

Para finalizar, en el caso de la detección de narcolaboratorios, hasta el momento tampoco ha sido detectado alguno de estos operando el estado para fabricación de droga sintética, aunque advierte que no se bajará la guardia, por lo que no se confiarán y seguirán los peinados que se realizan a diario en toda la entidad.