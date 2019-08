En Aguascalientes no hay cultura de hacer testamento por ligarlo con la ‘muerte’

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No existe una cultura de las personas para realizar su testamento por una mala percepción de relacionarlo con la muerte, señaló el Presidente del Colegio de Notarios Públicos del estado, Guillermo Ballesteros.

“Hay una reacción natural cuando nos hablan de la muerte y nadie queremos morirnos, entonces como que ligan el testamento con la muerte fatal del ser humano y eso es mentira, no nos vamos a morir por hacer un testamento”.

Según se indicó, por año se registran entre 5 mil y 6 mil testamentos en el estado, donde se trata de un documento que se hace por voluntad propia, donde inclusive no necesariamente se pueden heredar bienes, sino hasta créditos.

Al presentar la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, donde los fedatarios otorgarán un 50% en el costo del testamento para los interesados, informaron que este año el costo del mismo será de 1,750 pesos.

Así mismo, dieron a conocer que entre un 70 y 80% de los testamentos se realizan durante el mes de septiembre, aprovechando los descuentos.

Exhortaron a la población a quitarse de la mente ese falso tabú que se tiene sobre el testamento y la muerte, donde lo mejor que se puede hacer en vida es no heredar problemas entre la familia.

Fotografía:El Heraldo