En Aguascalientes, la autoridad mantiene control sobre barras que acuden al Victoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En Aguascalientes, la autoridad policiaca estatal y municipal mantienen un estricto control sobre las barras que acuden al estadio Victoria, tanto locales como foráneas, aseguró el Director del Instituto del Deporte (IDEA), Manuel Aceves Rubio.

Próximos al encuentro entre Necaxa vs América este 19 de octubre en el inmueble de la colonia San Luis, en encargado del deporte en la entidad, mencionó que en Aguascalientes no se han dado incidentes graves entre los inchas, luego de los operativos estrictos que se implementan desde la misma entrada de estos a la entidad y hasta su salida al final de los encuentros.

“Últimamente en Aguascalientes las porras contrarias han sido bien controladas, si usted se fija, primero sale la porra del equipo visitante y hasta el final la porra del Club Necaxa, justamente para evitar encontronazos entre las aficiones”.

Refirió que los operativos de seguridad han funcionado a la perfección, por lo que con la próxima visita del cuadro del América a quien acompaña su porra, considerada numerosa y de riesgo, no será la expedición.

“Hemos tenido porras muy difíciles y se han controlado, afortunadamente no tenemos incidentes de violencia extrema como en otros estadios, hemos tenido a Tigres, Monterrey, Atlas, Guadalajara, Pumas y ahora a América y no ha pasado nada, entonces esperamos seguir así”.