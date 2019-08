En Aguascalientes evitarán que recortes federales afecten abasto de medicamentos para niños con cáncer

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobierno del estado no permitirá de ninguna manera que por recortes presupuestales desde la federación se deje de surtir medicamento para niños en tratamientos oncológicos, advirtió el Director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Sergio Velázquez García.

El galeno despotricó por los recortes presupuestales federales que se han venido dando, los cuales consideró como desastrosos.

“Me parece que no tienen una política delineada, es un caos en este momento el sector salud, están perdidos en una curva de aprendizaje, aunque esta curva cuesta caro y cuesta vidas y con la salud no se juega, ni se deben limitar recursos”, tronó.

Luego de la aparición de un video donde un niño le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo deje sin su tratamiento oncológico y cuestionado sobre la situación local, Velázquez García aseguró que en Aguascalientes al momento no se tienen problemas de desabasto de medicamentos para este padecimiento.

“En este sentido, no vamos a permitir el desabasto de medicamentos oncológicos para niños, haremos como estado lo que tengamos que hacer presupuestalmente para no tener faltantes”.

Hizo referencia a que en estos momentos el Hospital Miguel Hidalgo cuenta con 70 menores en tratamiento, de los cuales 60% padecen leucemia y el restante algunos tumores.

“Insisto que Aguascalientes tiene garantizados sus tratamientos, no hay conflicto en ese sentido como en otras partes del país donde ya comienzan a hacer estragos los recortes presupuestales”, finalizó.