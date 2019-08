En Aguascalientes: Dan cárcel por matar un perro y por tirar un bebé no

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cuestiona el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, el catálogo de delitos graves en el nuevo sistema de justicia penal que no están muy claros ni revisados, lo que permite casos como los que se dieran en Aguascalientes, que mientras un hombre por matar a unos perros este en prisión y en contraparte una mujer que tiró a su bebé a un contenedor este enfrentando su proceso en libertad.

“Yo creo que esas diferencias son parte de las reflexiones del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio donde deben ser más específicos, y es que el catálogo de delitos graves no está muy bien revisado, donde incluso hay una confrontación filosófica y jurídica para ver qué delitos deben llevar prisión preventiva y cuales no”.

Indicó que se arrastra una tendencia mundial de una justicia garantista, donde el fin es que el menor número de delitos tenga que concluir con cárcel, sin embargo se debe por sobre todo castigar a quien delinca.

Dijo desconocer los elementos puntuales que llevaron a la cárcel al sujeto que mató a sus perros, aunque para el caso de la mujer que tiró a su bebé a su hijo recién nacido a un contenedor, la explicación que recibió fue de que el dictamen arrojó que no fue un homicidio doloso, sino culposo.