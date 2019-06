En Aguascalientes cuotas voluntarias no serán impedimento para estudiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica, aseguró que ningún alumno se quedará fuera de las aulas por el tema de las famosas cuotas voluntarias.

Llamó a la población a realizar las denuncias formales por condicionamiento de inscripciones a cambio de cuotas, recordando que el año pasado recibieron ocho querellas de las cuales en dos casos procedieron y se actuó en contra de directivos que estaban en complicidad con padres de familia.

“En el caso de que sean los padres de familia los que exijan las cuotas, el llamado es a no caer, no se tiene que presionar a nadie a cambio de dinero y menos tienen derecho a condicionar la inscripción”.

Inclusive, refirió que en estos momentos de acuerdo al sistema, la inscripción de los menores ya está hecha, por lo que nadie puede amagar con que no se le va a inscribir, pues es absolutamente falso desde el momento en que se está en un listado con lugar garantizado.