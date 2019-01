En Aguascalientes casi 28 mil gafetes de taxista expedidos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Actualmente existen casi 28 mil gafetes de taxistas expedidos por el gobierno de administraciones anteriores a la fecha para las alrededor de 4,200 concesiones en todo el estado, reveló el Director del Transporte Público José Antonio Gómez Sánchez.

En funcionario mostró su preocupación luego de que lamentablemente el taxismo se ha convertido en refugio para desempleados, quienes al no encontrar alguna opción laboral se meten como choferes en lo que encuentran algún trabajo.

Este fenómeno ha contribuido a que se aumente el padrón de choferes, aunque por otra parte a pesar del número que pareciera exagerado, ahora mismo hay una carencia de trabajadores del volante en esta y otras modalidades, lo que hace ver que no todo el que solicita gafete es un verdadero taxista.

“Pueden tener su gafete pero no estar ejerciendo, desgraciadamente así es y nos infla el padrón, muchos lo ven como que hoy no tengo chamba y pues me voy un rato a un taxi o a un camión y luego tengo chamba y lo dejo”.

La autoridad no puede negarles el gafete siempre y cuando las personas cuenten con los requisitos que se les pide, siendo documentación básica que se ha solicitado de tiempo atrás a excepción de la carta de no antecedentes penales por una cuestión de derechos humanos.

Reconoció un crecimiento en la solicitud de los tarjetones, aunque insistió en que no todos estarían activos.