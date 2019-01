En Aguascalientes aumentan costos de verificación vehicular en 2019

Redacción

Aguascalientes,Ags.-Inicia el año y con ello se viene una cascada de aumentos en lo general de productos y servicios, entre ellos lo referente al costo de la verificación vehicular.

El Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Alfredo Alonso Ruíz Esparza confirmó que a partir del 1 de enero se dio una actualización en los costos de esta verificación vehicular en un 6.67%.

De esta forma, el servicio de verificación quedará en los 306 pesos donde incluye el holograma y los certificados para los vehículos a gasolina, mientras para las unidades a diésel el costo será de los 418 pesos.

Ahondó en el sentido de que se respetará la política de que quienes acudan en los primeros 15 días del mes que les corresponda verificar tendrán su descuento del 10% en la tarifa, con lo que se quiere seguir estimulando a aquellos propietarios de unidades cumplidos.

Alonso Ruíz Esparza, insistió que la verificación no debe verse como un programa recaudatorio, sino que esta relacionados con la calidad del aire, donde es por un bien general el mantener el aire limpio de Aguascalientes.

La verificación no lleva más de 15 minutos, donde no es necesario hacer cita, justificando que el incremento es equivalente a la inflación, esperando buena respuesta de los propietarios de automóviles.