En Aguascalientes alertan de riesgos al usar transporte “pirata”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante esta temporada decembrina se incrementa el transporte “pirata” en la modalidad de servicio con plataforma digital, por lo que autoridades del gobierno del estado lanzan el llamado a la población a extremar precauciones.

El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, reveló que cuando hay concentración masiva de personas hay quienes tratan de abusar haciéndose pasar por UBER o por cualquier otra empresa sin pertenecer a ella ofreciendo el servicio, lo cual es un riesgo latente para quienes los abordan.

Se han detectado casos donde alguna persona llega a alguna agencia de vehículos a dejar en servicio su unidad y al salir “curiosamente” se encuentran con quien se dice pertenecer a tal o cual empresa para dar el servicio de traslado, aunque no hay ninguna certeza de que sea así, pues no existe ninguna identificación, lo mismo que ocurre en centros comerciales o a las salidas de antros.

El llamado a la población en general es que si van a usar algún servicio de traslado mediante unidades de plataforma digital lo hagan mediante los mecanismos que establecen las normas y no dejarse llevar a la primera solo porque alguien se acerca y se ostenta como tal para llevarlos a sus destinos.

Admitió que mientras no exista un registro total de las empresas, el gobierno difícilmente puede dar la certeza de seguridad en los traslados, por lo que se está expuesto a ser parte de algún abuso, agresión e incluso robo, donde la autoridad no sabría que unidad o chofer realizó tal acción e incluso con la mano en la cintura la unidad puede salir del estado y simplemente no hay ningún rastro de nada.

“Si es un problema de seguridad el que alguien se suba a un vehículo que no mando a pedir en alguna plataforma o que no está identificado como taxi, así que el llamado es a tener cuidado, sobre todo en esta temporada”.

Por lo pronto la Dirección del Transporte realizará operativos para estar detectando a estos vehículos “pirata” a fin de desactivarlos.