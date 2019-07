En Aguascalientes a la alza denuncias por narcomenudeo porque se combate el delito: FGE

Redacción

Aguascalientes,Ags.-El Fiscal General del Estado de Aguascalientes Jesús Figueroa Ortega, aceptó un incremento en las denuncias por narcomenudeo en este año, pero aclara que esto de ha dado por el combate que se ha dado contra estas células que operan en la entidad.

Indicó que el narcomenudeo se persigue de oficio a diferencia de los romos u otros delitos donde se requiere denuncia, donde en lo que va de este año suman poco más de 965 carpetas abiertas por este delito.

“Si queremos que en Aguascalientes tengamos cero carpetas de investigación por narcomenudeo podemos hacerlo, simplemente no hacemos nada, no hacemos ningún cateo, no hacemos detención y aparecemos en las cifras oficiales en cero, pero no se trata de eso”.

Puntualizó que en la Fiscalía a su cargo no se maquillan cifras, ni en materia de narcomenudeo, ni de ningún otro delito como en otros estados del país, por lo que aunque pareciera que algunos delitos se elevan, las cifras son reales.

En lo que va de este 2019, presumió que la Policía Ministerial acumula 100 cateos a domicilios señalados por venta de drogas, con lo que se empató el mismo número de acciones, pero de todo el 2018.

Advirtió que aún con los riesgos en los operativos no van a dar un solo paso atrás en estas acciones, por lo que continuará una lucha frontal contra los narcomenudistas.