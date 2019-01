En Ags no está contemplado seguro de autos obligatorio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario de Finanzas del estado Jaime González Díaz de León, dejó en claro que seguro de autos de manera obligatoria para transitar no está contemplado para Aguascalientes.

Indicó que ese tipo de medidas obligatorias llegan a causar molestias en la ciudadanía, siendo un tema más personal que debiera ser adoptado por los poseedores de autos para enfrentar alguna situación de accidentes que se lleguen a presentar.

Si bien el gobierno federal ha mencionado del seguro obligatorio en caminos, puentes y vías federales, en este estado no habrá algo similar.

Así mismo, González de León apuntó tampoco está contemplado ligar el tema de la verificación vehicular a el pago del control vehicular o al canje de placas, pues es un factor que inhibe al pago de contribuciones, por lo que seguirán viéndose como asuntos separados.

“Cada ciudadano debe ser responsable de sus obligaciones y eso es lo más adecuado, que el gobierno quiera imponer algunos candados o limitantes, pues eso lejos de hacer que el ciudadano venga o contribuya con sus contribuciones, por el contrario lo aleja, pues ya de por sí no es nada grato venir a dejar aquí su dinero”.