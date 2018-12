En 60 % censo de bienestar en municipio capital: Parra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Un avance del 60 por ciento se tiene dentro del Censo del Bienestar que promueve el gobierno federal en el caso del municipio capital, informó Jennifer Parra Salas, delegada regional del gobierno federal para la ciudad de Aguascalientes.

“La lista va a salir desde el nacional, nosotros no vamos a hacer la selección. A quienes de verdad lo necesiten, es a quienes se les va a otorgar los apoyos correspondientes”, amplió la delegada.

Por lo pronto, Parra Salas dijo que estos apoyos serán destinados hacia sectores como adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad menores de 30 y también jóvenes quienes deseen seguir estudiando.

“El apoyo es universal. Eso no significa que alguien que viva en la zona centro o en donde no hay mucha vulnerabilidad, no pueda recibir el apoyo”, abundó la delegada en el municipio.

La ex regidora capitalina adelantó que el límite para revisión de los datos será el último día del año en curso.