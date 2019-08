Empresas de outsourcing evaden al fisco 21 mmdp

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Empresas de outsourcing se estima que evaden en el país 21 mil millones de pesos a la Secretaria de Hacienda por el manejo que tienen en su operación.

El economistas Gerardo Sánchez, explicó que en México operan alrededor de 6 mil empresas bajo este esquema, mientras en Aguascalientes existen alrededor de unas 100.

Mencionó que son empresas que no sólo perjudican al fisco al no tributar como debieran, sino que además están afectando a los trabajadores que contratan.

En el caso de Aguascalientes, indicó que del total que se evade en el país por este concepto le correspondería el 1%.

Desafortunadamente es un esquema que está creciendo al amparo de las propias autoridades y con el consentimiento de los empresarios, citando el ejemplo de la banca comercial que hoy en día emplea a más de 258 mil personas, de las cuales el 52% están siendo contratadas bajo esta modalidad.

El más perjudicado es el propio trabajador quien a final de cuentas no genera antigüedad, no tiene derecho a utilidades ni a aguinaldo, y puede ser despedido en un abrir y cerrar los ojos sin liquidación de por medio.

Finalmente, consideró que la propia Secretaria del Trabajo y la Secretaria de Hacienda deberían meter en cintura a estas empresas de outsourcing que están haciendo daño.

fotografía: El Sol del Centro