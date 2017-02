Empresas de Ags. se abstienen de enviar trabajadores a capacitación a EU

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Debido a la política migratoria que busca instaurar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las empresas instaladas en Aguascalientes se han abstenido de enviar trabajadores a recibir capacitación al país del norte, señaló el presidente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González.

En contraparte, se están buscando otras opciones como Japón o Alemania para que los trabajadores puedan recibir las capacitaciones que necesitan para la realización de su trabajo, especialmente quiénes trabajan en empresas del sector automotriz.

Además, el líder sindical asegura que se han tenido algunas complicaciones con los trabajadores que se encuentran con visa temporal para trabajar en los Estados Unidos ya que las autoridades migratorias han estado muy al pendiente de revisar la documentación de los inmigrantes para deportar a los que presenten inconsistencias.

“Se complica cuando en ocasiones puede haber alguna falla de alguna empresa que solicitó esas visas temporales y que, no sé, a lo mejor el trabajador se quedó allá o hubo cualquier situación de incumplimiento, entonces sí, pero si siempre se ha cumplido, hasta el momento no he sabido que ningún trabajador vaya a capacitarse a otro país y opte por quedarse”.

El líder sindical concluyó señalando que se seguirá al pendiente de que no se violen las garantías de los trabajadores aguascalentenses.