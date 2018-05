Empresarios de Coppel, Telmex y Aeroméxico obligan a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya: AMLO

Sin Embargo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, señaló a Coppel, Telmex y Aeroméxico por supuestamente obligar a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya Cortés.

“Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, no todos, eh, ya están mandando cartas y le están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, me dijeron de Aeroméxico y me dijeron de Telmex”, dijo el tabasqueño desde Puerto Vallarta, Jalisco.

“Yo aquí en Vallarta les digo a los dueños de estas empresas que lo manifiesten que digan si es cierto o no lo que les estoy aquí planteando; yo todavía lo pongo en tela de juicio”, indicó.

La información le fue compartida en Tlaquepaque, señaló López Obrador.