Empresariales UP participan en conferencia de Ciencia Regional en California

Comunicado

El Doctor Rafael Garduño Rivera, Profesor Investigador, el Mtro. Santiago Reinoso Velasteguí, Director de la Escuela de Empresariales, y la Dra. María Galarza, Directora del Developing Business Leaders Program, todos miembros de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes se encuentran en Napa, California participando en la Conferencia Anual del Western Regional Science Association, la segunda conferencia en Ciencia Regional más importante del continente americano (después del NARSC, a la cual también asistió Empresariales UP el año pasado).

En su estancia en Napa, los miembros de Empresariales UP participarán en tres grandes presentaciones:

– Presentación de un artículo de investigación titulado: “Roads and the Geography of Economic activities in Mexico”, realizado con investigadores del Banco Mundial.

– Presentación del REAL-México (Regional Economic Analysis Laboratory) a los colegas.

– Presentación del Workshop RED (Regional Economic Development) in Mexico, que se llevará a cabo en junio del presente año.