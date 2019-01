“Empezaron al revés con proyecto de Guardia Nacional”: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sigue sembrando dudas entre la oposición el proyecto de una Guardia Nacional en la que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el diputado local por el PRD, Jorge Saucedo Gaytán, debió existir un análisis de parte del Congreso de la Unión antes de que el Ejecutivo prácticamente convocase al proceso de reclutamiento.

“Primero tendría que haberse llegado a un acuerdo en la Cámara de Diputados, pues no existe ningún lugar donde diga que debe haber una Guardia Nacional. A lo mejor empezaron al revés”, comentó Saucedo Gaytán en entrevista.

El también presidente de la comisión de Gobernación en el Congreso del Estado recordó que López Obrador había hablado de regresar las fuerzas armadas a los cuarteles, lo que no se está cumpliendo con este proyecto. Además de citar versiones de un presunto contubernio de miembros del Ejército con grupos de robo de combustible.

“Lo digo con mucho respeto, pero en algunos estados se habló que el Ejército estaba coludido también con los huachilcoleros. Tendría que analizarse muy a fondo, pues fue una promesa de campaña del Presidente y ahora parce que es todo lo contrario”, insistió Saucedo.

– ¿Le han llegado reportes de huachicoleo en Aguascalientes?

– No, a mí no me ha llegado ningún reporte.