Empadronarán a vehículos con placas de otros estados que circulan en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mediante un operativo en conjunto con la Policía Estatal y Policía Federal se identificará y empadronará a todos los vehículos que circulan en las calles de Aguascalientes con placas de otros estados.

El Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega reveló que se han tenido reportes donde se han cometido delitos usando unidades con placas foráneas, por lo que ahora se pretende tenerles identificadas a esas unidades con láminas externas.

Aclaró que estos operativos son totalmente distintos a los que lleva en la ciudad la Policía Municipal, luego de que los de estos son preventivos, mientras en esta estrategia del estado se ve más un tema de seguridad.

“En la legislación local se establece que quien radica permanentemente en el estado tiene la obligación de plaquear con las láminas de esta entidad, donde la unidad se identifica mediante el padrón de finanzas; sin embargo en los que traen placas foráneas no se tiene un control.

Se aclaró que estos operativos no tienen nada que ver con alguna medida sancionadora por no hacer el canje de placas vigente, pero si se hace la invitación para quien vive en el estado plaque ya aquí, donde se han dado todas las facilidades para que no se cobre la tenencia que se dejó de pagar en sus lugares de origen.