Emisión de alertas de búsqueda, no son a ‘contentillo’ de la Fiscalía

Redacción

Aguascalientes Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, respondió al Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), que en anteriores fechas se manifestó en contra de los protocolos implementados para la activación de las alertas ámber y boletines de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, luego de que en recientes casos, han ocurrido hasta 72 horas para iniciar las labores de búsqueda de una persona extraviada.

El titular de la Fiscalía General mencionó que la activación de las alertas no son “al contentillo” o “a priori” de la fiscalía, sino que obedecen a la implementación de varios protocolos

En este sentido, dijo que es necesario hacer una valoración de las características de cada caso en las primeras 24 horas para determinar la emisión de las mismas o proceder de inmediato con la activación, siempre y cuando exista algún riesgo inminente de su vida o integridad.

Hizo mención de casos donde las personas se van de fiesta y no llegan a dormir a sus casas, por lo que en los mismos no se puede considerar una situación de riesgo, y por lo tanto, no se activan las alertas ámber.

“Tenemos casos donde suben desaparecidos en redes sociales, pero ante la Fiscalía de Aguascalientes no hay denuncia formal, y posteriormente se nos asignan culpas que no tenemos, o se nos critica porque no activamos alertas de búsqueda al momento, pero (…) pues, nosotros no tenemos nada, más lo que publican en redes, pero no denuncias”, añadió.