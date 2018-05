Emergencia en Hawái: Más de mil evacuados por erupción volcánica

Debate

Los Angeles.- El volcán Kilauea en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción el jueves, expulsando lava por grandes grietas hasta un área residencial y obligando a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de personas.

El gobernador David Ige declaró el estado de emergencia para poder movilizar a todos los servicios y fondos de urgencia del Estado vinculados a catástrofes naturales.

Imágenes de medios locales mostraban corrientes de lava que serpenteaban a través de los bosques, en tanto la agencia de Defensa Civil del archipiélago informaba sobre “emisiones de vapor y lava de una grieta en la subdivisión Leilani en el área de Mohala Street” seguidas de explosiones y ordenó a todos los residentes a abandonar el área afectada.

Las erupciones en las fisuras cesaron cerca de las 18H30 locales, según el Servicio geológico estadounidense (USGS), que advirtió que “pueden registrarse fisuras eruptivas adicionales y nuevas emisiones de lava”.

Unos 700 edificios y 1.700 personas están sujetos a evacuaciones obligatorias, indicó a la AFP Cindy McMillan, portavoz de Ige.

El gobernador movilizó a las tropas de la Guardia Nacional en el archipiélago y pidió a los habitantes que presten atención a las advertencias de la Defensa Civil.

“Por favor estén alertas y preparados para mantener a salvo a sus familias”, escribió Ige en su cuenta de Twitter.

Autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), de la unidad del Observatorio vulcanológico, vigilaban y evaluaban por medios terrestres y aéreos la magnitud de la erupción, que comenzó el jueves alrededor de las 16H45 locales (00H45 GMT) luego de las docenas de temblores que se registraron en los últimos días.

Un funcionario añadió que en la zona habitan unas 10.000 personas.

A las 10H30 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 5 al sur del cono volcánico Puu Oo que generó desprendimientos y el potencial derrumbe dentro del cráter del volcán, según el USGC.

This emergency proclamation authorizes the expenditure of state monies as appropriated for quick and efficient relief caused by the volcanic eruption.

The proclamation follows HI County’s emergency proclamation filed Thurs afternoon. See Proclamation 📜: https://t.co/WS1rz3afMQ pic.twitter.com/AjHFvQoReq

— Governor David Ige (@GovHawaii) May 4, 2018