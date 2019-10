Embargan residencia al esposo de la actriz Yadhira Carrillo

Redacción

Ciudad de México.-La cosas se complican en el caso Juan Collado, mismo que permanece en prisión por presuntos nexos con la delincuencia organizada y lavado de dinero, puestos que ahora han comenzado a embargarle una serie de bienes entre ellos una residencia.

El panorama para Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, no pinta nada bien, pues ahora la justicia de Andorra ordenó embargarle 76.5 millones de euros (más de un billón y medio de pesos).

“La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México”, informó el diario El País.

Y agregó: “La fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales”.

A pesar de que en 2018 se había desestimado este señalamiento debido a que “no se podía condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero”, ahora que el abogado de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto permanece detenido en México resurgió el interés por el tema en Andorra.

“El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de “cosa ya juzgada en México”, detalla el fiscal de dicho país en su solicitud.

“Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”, agregó.

Hasta este momento su famosa esposa y actriz no ha brindado ninguna declaración al respecto.

Con información de e-Consulta