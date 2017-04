Elton John sufre “peligrosa y rara” infección bacteriana

Los Ángeles. Elton John sufre una “peligrosa y rara” infección bacteriana que contrajo durante su gira en Sudamérica y lo ha obligado a cancelar sus conciertos previstos en California y Las Vegas, informó la portavoz del cantante británico.

La estrella, de 70 años, comenzó a encontrarse mal ya en el vuelo de regreso a Inglaterra desde Chile, donde había actuado el 10 de abril.

Tras pasar dos noches en cuidados intensivos y varias más ingresado, el pasado sábado pudo regresar a su casa. Los médicos le han ordenado reposo.

“Estoy extremadamente agradecido por el fantástico trabajo del equipo médico que me ha tratado”, dijo el cantante a través de un comunicado. “Las infecciones de este tipo son raras y potencialmente mortales”. Por suerte, los médicos la detectaron rápidamente y esperan su total recuperación, añade el texto.

Aunque Sir Elton John ha tenido que suspender sus conciertos previstos para el resto de abril y mayo -entre ellos en el Caesars Palace de Las Vegas- en junio regresará a los escenarios británicos y durante los dos meses siguientes recorrerá Europa. En España tiene previstos dos conciertos, en Gran Canaria y Marbella. “Soy muy afortunado, tengo los fans más fieles e increíbles y les pido perdón por decepcionarlos”, se disculpó el cantante por la cancelación. El concierto en la capital chilena fue el último de los seis shows que ofreció en la región, incluidos Brasil y Argentina.

Nacido en un elegante barrio a las afueras de Londres como Reginald Kenneth Dwight, Elton John lleva vendidos más de 250 millones de discos. Éxitos como Yellow Brick Road, Sacrifice, Someday Out Of The Blue o Candle in the Wind jalonan su carrera. Según el diario británico The Telegraph, el pasado diciembre el cantante tuvo que aplazar en dos ocasiones un concierto en Dubai debido a su salud. “Ya no tengo 36 años. Me gustaría escribir otro musical para Broadway y pasar más tiempo con mis hijos”, dijo al rotativo ya en 2013. Elton John mantiene desde 1993 una relación con David Furnish, con quien se casó en 2014 el mismo día en que el matrimonio homosexual fue legalizado en Reino Unido. La pareja tiene dos hijos, Zachary y Elijah, que nacieron gracias a un vientre de alquiler en Los Ángeles.