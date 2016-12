Ella es la nueva sensual vocalista de Playa Limbo

La Silla Rota

CDMX.- Ya se informó que la sensual cantante María León se separa del grupo Playa Limbo, con el cual alcanzó grandes éxitos desde 2005, año de su creación.

“Después de 11 años de estar cabalgando en esta gran aventura de Playa Limbo, nunca ha habido algo que interfiriera con nuestros planes y siempre había sido esto la prioridad”, dijo en un video.

Agregó que debido a un proyecto que le ofrecieron en Telemundo, decidió dejar la banda. “Aunque sí hubo varias cosas que no pude hacer, pues no me arrepiento en lo más mínimo”.

Y fue este fin de semana que reveló en redes sociales el nombre de la nueva vocalista de este grupo musical mexicano de pop.

Ella es la cantante Jass Reyes, participante de la primera versión de ‘La Voz México’ y quien además es compositora y productora creativa.

Los amantes de Playa Limbo quizás extrañarán la sensualidad y belleza de María León, pero Jass Reyes también tiene lo suyo, según puede verse en Instagram, donde muestra que sabe de baile y sus dotes en el terreno de la sensualidad, gracias a atuendos bastante reveladores.